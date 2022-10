Airbus group : Partenariat avec Salam en Arabie Saoudite

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Airbus annonce que son activité de connectivité HAPS (pour High Altitude Platform Station) a signé un partenariat stratégique avec Salam, une société saoudienne de télécommunications de premier plan faisant partie du groupe Mawarid Media & Communications (MMCG), pour faire progresser le développement de réseaux privés, d'applications IoT, de solutions de gestion des catastrophes et les services d'observation de la Terre à haute altitude depuis la stratosphère afin de desservir le Royaume d'Arabie saoudite.



'En partenariat avec Salam, notre plate-forme Zephyr, avec ses capacités avancées démontrées, jouera un rôle déterminant dans la desserte de plusieurs marchés du Royaume d'Arabie saoudite', résume Jeff Smith, responsable de la connectivité de l'activité de connectivité HAPS d'Airbus.



Airbus, leader sur le marché des HAPS avec sa plateforme Zephyr, fournira des services de connectivité 5G à faible latence en plus d'une imagerie haute résolution persistante et de la vidéo en direct, fournies depuis la stratosphère.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.