Airbus group : Partenariat avec HyPort autour de l'hydrogène

(CercleFinance.com) - Airbus annonce avoir signé un accord de partenariat avec HyPort - une joint-venture entre ENGIE Solutions et l'Agence régionale de l'énergie et du climat d'Occitanie (AREC), spécialiste du développement de l'hydrogène vert en France - afin d'accompagner le développement de l'une des premières stations de production et de distribution d'hydrogène à faible émission de carbone dans un aéroport.



La construction de la station hydrogène de l'aéroport de Toulouse-Blagnac s'est achevée en début d'année et les systèmes de production, de stockage et de distribution sont actuellement en phase de test final, indique Airbus.



La mise en service de la station est prévue début 2023 avec une capacité de production d'environ 400 kg d'hydrogène par jour, offrant la possibilité d'alimenter une cinquantaine de véhicules de transport terrestre.



Pour rappel, en 2020, Airbus a lancé 'Hydrogen Hub at Airports' afin d'aider les aéroports à identifier les besoins en infrastructure pour les futurs avions à hydrogène, ainsi que les opérations aéroportuaires à faible émission de carbone, sur l'ensemble de la chaîne de valeur.



