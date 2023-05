Airbus group : Partenaire d'une formation en cybersécurité

(CercleFinance.com) - Airbus annonce s'associer à Ynov campus, une école supérieure française formant aux métiers du digital et des nouvelles technologies, afin de lancer un mastèrespécialement conçu pour former les futurs professionnels de la cybersécurité de l'industrie aéronautique, spatiale et de défense.



Le nouveau cursus commencera en septembre 2023 et sera ouvert aux étudiants ayant validé la formation en cybersécurité de niveau licence créée par Airbus l'an dernier.



Les élèves auront accès à un programme complet comprenant des cours spécialisés, des projets pratiques dans le cadre d'un programme en apprentissage.



