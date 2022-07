Airbus group : Oddo reste positif, ajuste sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur Airbus et relève son objectif de cours de 142 à 145 euros, cible sur laquelle 'le titre se traiterait sur une valorisation très attractive de 18,3 fois le PE 2024 pour un TMVA 21/25 des BPA de 20% et 5,4% de FCF yield'.



'Certes l'ajustement sur la trajectoire des cadences obligera les optimistes du consensus à couper leurs prévisions, mais l'ampleur sera largement limitée par les effets devises et mix', estime l'analyste au lendemain des résultats semestriels.



Jugeant le profil de montée des cadences 'clarifié', le bureau d'études conserve inchangées ses prévisions de livraisons (c59 A320 en 2023, 64 en 2024 et 66 en 2025) 'qui reflétaient déjà une vision prudente de la chaine'.



