Airbus group : Oddo reste à 'surperformance', ajuste sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo confirme sa note de 'surperformance' sur Airbus Group avec un objectif de cours légèrement réduit, de 140 à 139 euros.



Hier soir, l'avionneur a annoncé qu'en raison 'd'un environnement complexe', il renonçait à son objectif de 700 livraisons en 2022.



Néanmoins, 'le nombre final ne devrait pas s'éloigner sensiblement de l'objectif précédent' et 'les guidances d'EBIT de c5.5 MdE et de FCF ajusté de c4.5 MdE sont réitérées', rapporte l'analyste.



Dans ce contexte, Oddo indique avoir ajusté son EBIT à 5 509 ME pour la livraison de 675 appareils (-7 A220, -22 A320, +4 A330) en conservant une prévision de FCF légèrement au-delà de la guidance, à 4 950 ME.



Pour 2023, le broker table désormais sur 785 livraisons (vs. 810 précédemment et 813 pour le consensus). 'Nous réduisons notre EBIT 2023 de 3.5% à 6.7 MdsE mais conservons quasi inchangé notre EBIT 2024 sur la base de 912 livraisons', ajoute Oddo.



Le broker pointe la croissance attractive du titre -avec un TMVA 2022/2026 des BPA de 20%- ainsi que la 'valorisation attrayante' de ce titre dont la visibilité est 'impressionnante' (gains de parts de marché, demande long terme intacte...), conclut Oddo.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.