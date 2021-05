Airbus group : Oddo réitère son conseil sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Airbus Group annonce une forte accélération des cadences pour l'A320, avec 45 appareils/mois au 4e trimestre puis une hausse pouvant aller jusqu'à 64 d'ici le 4e trimestre 2023, puis 70 au 1er trimestre 2024 puis 'même un niveau incroyable de 75 d'ici à 2025', rapporte Oddo.



'Clairement, nous attendions une communication positive compte tenu du redressement rapide des capacités intra-zone mais la pente d'accélération des cadences est largement plus vigoureuse que nos anticipations les plus optimistes', constate l'analyste, soulignant 'entre 10 et 20% d'upside sur les estimations 2024'.



Dans ce contexte, Oddo réitère son conseil de 'surperformance' sur Airbus Group, avec un objectif de cours inchangé de 120 euros.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.