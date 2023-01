Airbus group : Oddo confirme son conseil sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Airbus a réalisé 661 livraisons en 2022 (contre 480 pour Boeing). Le groupe avait abandonné son objectif d'environ 700 appareils.



' Le consensus Visible Alpha anticipait 683 livraisons alors que nous tablions sur 675. Les livraisons sont relativement équilibrées du point de vue géographique avec 23% pour les clients européens, 22% pour les Amériques, 21% pour l'Asie Pacifique, et 28% auprès des lessors ' indique Oddo.



' Une nouvelle fois, ce sont les familles A220 et A320 qui expliquent la quasi totalité de la bonne dynamique commerciale. Avec 7 239 appareils à livrer à fin décembre 2022, Airbus conserve une visibilité équivalente à 9.2 années de livraisons sur la base du rythme que nous anticipons pour 2023 ' rajoute le bureau d'analyses.



Oddo confirme son conseil de Surperformance et son objectif de cours de 139 E.



