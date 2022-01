Airbus group : Oddo confirme son conseil sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo confirme sa note de 'surperformance' sur Airbus Group, avec un objectif de cours inchangé de 141 euros.



Le bureau d'analyses rappelle que malgré la progression d'Omicron, malgré le retour de certaines restrictions de voyage et malgré les difficulté de la supply chain, Airbus a terminé l'année en trombe avec 93 appareils livrés en décembre - contre une moyenne de 44 les cinq mois précédents.



Au final, l'avionneur a livré 611 appareils en 2021, dépassant ainsi l'objectif de la société (600) et le consensus Visible Alpha (608).



Airbus a également annoncé 507 prises de commandes nettes en 2021: avec 7082 appareils à livrer (carnet de commande fin décembre 2021), la société dispose d'une visibilité équivalente à 9,5 années de livraisons.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.