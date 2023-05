Airbus group : Oddo BHF réitère sa recommandation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF conserve son opinion Surperformance sur le titre Airbus et son objectif de cours de 145E.



La publication des résultats illustre ' que le début de l'année serait poussif ', commente l'analyste pour qui demeurent cependant quelques éléments de satisfaction.



' Hors R&D, la marge opérationnelle d'Airbus Com s'élève à 14.2%, soit la 2ème meilleure performance pour un T1 en dépit des pressions inflationnistes, ce qui démontre que l'apport de volume supplémentaire offrira un levier opérationnel ', estime l'analyste, soulagé que le newsflow négatif lié à l'ajustement des plans de production des fournisseurs soit désormais du passé.



Enfin, la progression des investissements (R&D et Capex) sur les prochaines années semble ' sous contrôle, ce qui crédibilise une accélération de la génération de FCF ', termine l'analyste.



