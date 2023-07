Airbus group : Oddo BHF confirme son conseil à l'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'analyste estime qu'Airbus a publié un 2ème trimestre 2023 solide avec un EBIT Ajusté de 1 845 ME (+33,5%), 7% au-delà des attentes du consensus pour un chiffre d'affaires de 15,9 MdE, soit une marge de 11,6% (+82 pb).



' L'écart avec nos estimations provient essentiellement d'Airbus Commercial qui affiche un EBIT Ajusté de 1 676 ME (+9.8% > consensus) et une marge de 13.7% ' souligne le bureau d'analyses.



' La performance est notamment tirée par i/ la livraison de 34 avions supplémentaires, ii/ une amélioration de 3 cents de la couverture USD (alors que nous anticipions 5 cents), iii/ une reprise de provisions liée à la compliance de 0.1 MdE et cela, en dépit d'une forte accélération de la R&D (+15.5%) ' indique Oddo BHF.



Oddo confirme son conseil de Surperformance sur la valeur avec un objectif de cours de 145 E.



' A nos yeux, la visibilité s'est améliorée sur le S2 2023 mais les problèmes de RTX pourraient marginalement impacter les livraisons 2024. Le retour d'expérience sur l'inspection des 200 moteurs mi-septembre sera clef pour poursuivre la dynamique ' rajoute Oddo BHF.



