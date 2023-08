Airbus group : Nouveau hangar automatisé à Hambourg

(CercleFinance.com) - Airbus annonce augmenter ses capacités avec un nouveau hangar automatisé d'équipement pour l'A321XLR, officiellement inauguré ce jour à Hambourg, en vue de porter sa capacité de montée en cadence dans le cadre de son programme A320 à 75 à horizon 2026.



Dans ce nouveau hangar représentant 9.600 m2 d'espace de production, tous les composants des fuselages arrière de l'avion A321XLR -également construit à Hambourg- seront installés et montés.



Le hangar est équipé d'une gamme complète de technologies de pointe telles que la logistique automatisée, les systèmes entièrement numériques et les stations d'essai qui peuvent afficher l'état de chaque section du fuselage à tout moment.



