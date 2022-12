Airbus group : Ne maintient plus l'objectif de livraisons d'avions

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Sur la base des livraisons de 68 avions commerciaux en novembre et de l'environnement opérationnel complexe, Airbus considère que son objectif d'atteindre ' environ 700 ' livraisons d'avions commerciaux en 2022 est désormais hors de portée.



Le chiffre final ne devrait pas être sensiblement inférieur à l'objectif d'' environ 700 ' livraisons.



Les prévisions relatives à l'EBIT ajusté et au flux de trésorerie disponible avant fusions et acquisitions et financement des clients restent inchangées.



Airbus ajustera la vitesse de montée en cadence de la famille A320 au taux 65 pour 2023 et 2024. Airbus maintient l'objectif d'atteindre le taux 75 au milieu de la décennie.



Les commandes et les livraisons d'avions commerciaux d'Airbus pour l'ensemble de l'année 2022 seront publiées le 10 janvier 2023.



