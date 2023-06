Airbus group : Morgan Stanley initie la couverture à 'surpondérer'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Morgan Stanley a initié mardi la couverture du titre Airbus avec un conseil 'surpondérer' et un objectif de cours de 162 euros.



Dans une étude consacrée au secteur européen de l'aéronautique, l'intermédiaire se dit 'stratégiquement positif' sur l'avionneur en raison de ses perspectives de croissance à moyen terme.



L'analyste explique s'attendre à un taux de croissance annuel moyen (CAGR) au niveau du bénéfice par action (BPA) sur la période 2023-2028, sans compter l'accroissement de la trésorerie et les redistributions faites aux actionnaires.



Dans sa note, Morgan Stanley précise toutefois avoir bien conscience, dans une optique de court terme, de l'existence de difficultés d'approvisionnement susceptibles de mettre sous pression le cours de Bourse du constructeur.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.