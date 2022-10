Airbus group : Livre 2 hélicoptères H135 aux autorités espagnoles

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Airbus annonce avoir livré les deux premiers hélicoptères H135 à la Guardia Civil et à la Police nationale espagnoles dans le cadre du contrat de 36 unités signé avec la Direction générale de l'armement et du matériel (DGAM) fin 2021 pour approvisionner le ministère de la Défense et le ministère de l'Intérieur.



Les nouveaux hélicoptères permettront à la police nationale et à la Guardia Civil de remplacer les hélicoptères BO105 dans un large éventail de missions, notamment les activités de police, de surveillance et de sauvetage. Au total, le ministère de l'Intérieur recevra 18 unités.



L'armée de l'air et la marine espagnoles recevront respectivement onze et sept H135, les livraisons débuteront l'année prochaine et viendront s'ajouter aux 16 hélicoptères déjà exploités par l'armée espagnole pour des missions d'entraînement et de soutien à l'Unité militaire d'urgence (UME).



Dès 2023, ces différents corps pourront ainsi bénéficier de synergies en termes de formation, d'exploitation et de maintenance.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.