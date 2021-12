Airbus group : Livraison du premier hélicoptère H160

(CercleFinance.com) - Airbus annonce avoir livré le tout premier H160 à l'opérateur japonais All Nippon Helicopter (ANH) : l'appareil rejoindra sa flotte existante pour la collecte d'informations électroniques pour les chaînes de télévision à travers le Japon.



Hélicoptère 'le plus avancé technologiquement au monde' avec 68 brevets, le H160 est capable d'effectuer un large éventail de missions telles que le transport offshore, les services médicaux d'urgence, l'aviation privée et d'affaires, ainsi que les services publics.



Le H160 a obtenu son certificat de type de l'Agence de la sécurité aérienne de l'UE en juillet 2020, suivi de la certification du Bureau de l'aviation civile du Japon en mai 2021 et de l'Agence de l'aviation civile du Brésil en septembre 2021.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel