Airbus group : Le titre ajouté aux 'meilleures idées' de BofA

(CercleFinance.com) - BofA a annoncé lundi avoir ajouté le titre Airbus à sa liste de meilleures idées d'investissement en Europe au titre du deuxième trimestre.



L'analyste estime que la poursuite de la normalisation des chaînes d'approvisionnement, le renforcement du marché des gros porteurs, la réouverture de la Chine et le dynamisme de la famille A320 devraient favoriser une revalorisation du titre à l'approche du salon du Bourget.



L'intermédiaire ajoute que le titre se négocie sur la base d'un PER 2025 de l'ordre de 11x, un niveau qu'il estime trop faible pour un leader contrôlant 60% du marché dans les monocouloirs, avec la perspective de possibles redistributions de capital à moyen terme.



Bank of America, à l'achat, affiche un objectif de cours de 200 euros.



