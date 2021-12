Airbus group : Le satellite Sentinel-6B entre en phase de tests

(CercleFinance.com) - Airbus annonce avoir achevé Sentinel-6B, soit le deuxième satellite de surveillance des océans du programme européen Copernicus. Airbus va désormais le tester de manière approfondie au cours des six prochains mois en préparation à sa vie spatiale.



Les satellites Sentinel-6A et 6B sont construits pour mesurer la distance à la surface de la mer, enregistrer les variations du niveau de la mer et analyser et étudier les courants océaniques.



Sentinel-6 est aussi le fruit d'une collaboration internationale entre l'ESA, la NASA, la NOAA et Eumetsat.





