Airbus group : Le loueur ACG commande 60 appareils

(CercleFinance.com) - Airbus annonce que Aviation Capital Group (ACG), un loueur mondial d'avions détenu à 100 % par Tokyo Century Corporation, a signé un protocole d'accord portant sur l'achat de vingt A220 ainsi qu'un contrat ferme pour 40 avions de la famille A320neo, dont cinq A321XLR.



' Cette commande est une autre approbation gratifiante de nos produits monocouloirs par l'un des principaux gestionnaires d'actifs aéronautiques au monde, ACG et le Tokyo Century Group', a commenté Christian Scherer, directeur commercial et directeur d'Airbus International.



