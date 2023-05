Airbus group : Lancement réussi du satellite Badr-8

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Airbus annonce que son satellite de télécommunications Badr-8, construit pour Arabsat, a été lancé avec succès depuis Cap Canaveral, en Floride, pour offrir de la connectivité à travers l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Asie centrale.



Basé sur le dernier satellite géostationnaire Eurostar Neo, Badr-8 est équipé d'une première mondiale, le démonstrateur TELEO d'Airbus, qui fournit des communications optiques espace-sol à des vitesses de l'ordre du gigabit par seconde.



Le satellite utilise son système de propulsion électrique pour atteindre l'orbite géostationnaire à 36.000 km de la Terre. Avec une masse au lancement de 4,5 tonnes et une puissance de 17,8 kW, il est conçu pour fonctionner en orbite pendant 15 ans.



