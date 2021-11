Airbus group : Lancement avec succès des satellites CERES

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Les satellites du système spatial CERES (Capacité de Renseignement Electromagnétique Spatiale ou Space-based Signal Intelligence Capability) conçus et construits par Airbus Defence and Space et Thales pour la DGA (Direction Générale de l'Armement) ont été lancés avec succès depuis le port spatial européen en Guyane française, à bord d'un lanceur Vega.



CERES est conçu pour détecter et géolocaliser les signaux électromagnétiques des systèmes de communication radio et des radars à partir de zones où les capteurs de surface ne peuvent pas atteindre.



Le système fournira des informations détaillées pour soutenir les opérations militaires des Forces armées françaises, améliorant ainsi la connaissance de la situation.



' Les trois satellites CERES doteront la France de son premier système satellitaire de renseignement électromagnétique, confirmant ainsi notre capacité à jouer le rôle de maître d'oeuvre des systèmes de renseignement spatiaux français ' a déclaré Jean Marc Nasr, Head of Space Systems chez Airbus.



