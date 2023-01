Airbus group : Lance deux projets R&D pour la défense européenne

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Airbus annonce le lancement de deux projets de R&D de défense qu'il coordonne dans le cadre du Fonds européen de la défense (FED) 2021.



Airbus Defence and Space coordonne ainsi le projet European Defence Operational Collaborative Cloud (EDOCC), tandis qu'Airbus Helicopters coordonne le projet EU Next Generation Rotorcraft Technologies Project (ENGRT).



Airbus précise que le projet EDOCC créera une plate-forme virtuelle pour accroître l'interopérabilité, l'efficacité et la résilience des opérations militaires, ce qui renforcera les services collaboratifs sur le champ de bataille.



L'ENGRT se concentrera sur l'analyse et la compréhension des besoins des forces armées européennes pour les opérations d'hélicoptères au-delà de 2030. Ce projet doit ouvrir la voie à la prochaine génération d'hélicoptères militaires en Europe.



Airbus est également partenaire de six autres projets multinationaux du Fonds européen de la défense autour de la standardisation du combat aérien collaboratif ; du poste de pilotage amélioré; de la forme d'onde européenne protégée pour SatCom; des renseignements sur les cyber-menaces; des technologies radar avancées; et des composants avancés de radiofréquence.



