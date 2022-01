Airbus group : La filiale d'aérostructures officiellement lancée

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Airbus a annoncé lundi le démarrage officiel d'Airbus Atlantic, sa nouvelle filiale dédiée au domaine des aérostructures.



Le géant de l'aéronautique précise que cette nouvelle entreprise - qui affiche un volume d'activité estimé autour de 3,5 milliards d'euros - a officiellement vu le jour le 1er janvier 2022.



L'entité regroupe quelque 13.000 collaborateurs répartis au sein d'une quinzaine de sites basés dans cinq pays et sur trois continents.



Elle abrite notamment les sites Airbus de Saint-Nazaire et Nantes, les fonctions centrales associées à leurs activités, ainsi que tous les sites de Stelia Aerospace dans le monde.



Le lancement de la filiale s'inscrit dans le cadre du projet de transformation annoncé par Airbus en avril 2021,visant à renforcer la chaîne de valeur de l'assemblage d'aérostructures, désormais considérée comme un 'coeur de métier'.



D'après l'avionneur, Airbus Atlantic est appelé à jouer un rôle essentiel dans la chaîne de valeur du groupe et une position-clé vis-à-vis de l'ensemble de l'approvisionnement en aérostructures.



La filiale - numéro deux mondial dans le domaine des aérostructures et numéro un mondial dans le secteur des sièges pilotes - sera l'interlocuteur de plus de 500 fournisseurs directs pour ce qui concerne les produits aéronautiques et plus de 2000 fournisseurs indirects pour les achats généraux.



Une autre société en Allemagne est, elle, appelée à regrouper les activités du site de Stade et d'assemblage de structures à Hambourg avec celles de Premium Aerotec à Brême.



