Airbus group : La chaîne d'assemblage en Chine livre son 1er A321neo

(CercleFinance.com) - Airbus a livré le premier avion A321neo assemblé sur sa chaîne d'assemblage final en Asie (FAL Tianjin) à la compagnie chinoise Juneyao Air à Tianjin, en Chine.



L'avion est propulsé par Pratt & Whitney GTF moteurs et dispose de 207 sièges confortables, 8 en classe Affaires et 199 en classe Économie.



Airbus dispose de quatre sites d'assemblage final de la famille A320 dans le monde : Hambourg, Allemagne ; Toulouse, France; Tianjin, Chine; et Mobile, États-Unis.



' Avec la conversion de l'usine de Tianjin l'année dernière, et avec la toute nouvelle installation sur le point d'achever sa transformation à Toulouse, le système industriel mondial sera entièrement compatible avec l'A321, créant ainsi flexibilité et agilité pour répondre aux objectifs de montée en puissance d'Airbus et au succès croissant du marché ' indique le groupe.



' Airbus continue d'étendre et d'améliorer sa coopération globale avec l'industrie aéronautique chinoise, soulignant son engagement à long terme envers la Chine pour assurer la proximité avec ses clients tout en soutenant la montée en puissance de la production mondiale d'avions commerciaux ' a déclaré George Xu, vice-président exécutif d'Airbus. et DG d'Airbus Chine.



