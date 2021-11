Airbus group : L'Europe à la rescousse des salariés licenciés

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a proposé aujourd'hui que 297 travailleurs d'Airbus licenciés en France à la suite de la pandémie bénéficient de l'aide du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour les travailleurs détachés (FEM) à hauteur de 3,7 millions d'euros.



Cette somme contribuera à financer la formation à la création d'entreprises et les subventions de démarrage de 15,000 euros par participant.



Le coût total des mesures de soutien est estimé à 4,4 millions d'euros, dont 85% (3,7 millions d'euros) seront couverts par le FEM tandis qu'Airbus couvrira les frais restants (0,7 million d'euros).



L'aide du FEM s'inscrit dans le paquet de mesures d'aide proposées par Airbus aux salariés licenciés et va au-delà de ce qu'Airbus, en tant que société qu'entreprise licenciant, est légalement tenue de fournir.



La proposition de la Commission doit être approuvée par le Parlement européen et le Conseil.





