Airbus group : L'Espagne commande de trois appareils A330 MRTT

(CercleFinance.com) - Airbus annonce que le ministère espagnol de la Défense a signé la commande officielle pour l'acquisition de trois Airbus A330 Multi-Role Tanker Transport (MRTT), appareils qui seront exploités par l'armée de l'air espagnole sur la base aérienne de Torrejón (Madrid).



Aux termes de l'accord, la remise du premier avion en configuration transport est prévue dans les prochains jours, suivie de sa conversion en MRTT en 2024. La remise du premier avion entièrement converti est prévue en 2023 et la troisième et dernière unité en 2025.



L'avion, acquis auprès d'Iberia, sera converti en ravitaillement militaire au siège espagnol d'Airbus à Getafe, en Espagne. Il sera équipé d'un système de ravitaillement à la pointe de la technologie et d'un kit spécifique d'évacuation médicale (MEDEVAC).



