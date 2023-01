Airbus group : Jefferies relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies a relevé mardi son objectif de cours sur Airbus, qu'il fait passer de 132 à 135 euros, tout en renouvelant sa recommandation d'achat sur le titre.



Dans une étude consacrée au secteur aéronautique, le broker fait valoir que l'avionneur est aujourd'hui moins richement valorisé qu'avant la crise du Covid, en dépit de perspectives séduisantes au-delà de l'an prochain.



Avec une demande toujours aussi soutenue, le démarrage de l'A320neo n'est plus qu'une question de temps, poursuit le courtier, qui estime qu'Airbus pourrait surprendre favorablement sur le plan opérationnel.



'La possibilité de l'annonce de rachats d'actions en 2023 devrait également favoriser une revalorisation certaine', indique Jefferies dans sa note.



