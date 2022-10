Airbus group : Jefferies réitère son avis

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies maintient sa recommandation d'achat sur Airbus et son objectif de cours à 140 euros, alors que le constructeur aéronautique a fait part de 55 livraisons en septembre, 'ce qui porte les livraisons du troisième trimestre (T3) à 140', relève-t-il.



Pour l'analyste, Airbus a besoin 'd'une augmentation de 41% des livraisons sur le T4 pour atteindre son objectif annuel de 700'. Ce qui représente 38% des livraisons de l'année fiscale enregistrées sur seulement quatre mois. 'Un défi, mais relevé en 2018', note Jefferies.



'À ce stade, nous estimons que le cours de l'action est loin de refléter le potentiel à moyen terme d'Airbus (2024 : 7,0x EV/EBIT) et qu'un léger dérapage des livraisons en 2022 n'est pas de nature à changer la donne', termine l'analyste.



