Airbus group : Jefferies réitère sa recommandation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies garde son avis Conserver sur le titre Airbus et son objectif de cours à 130E.



' Les résultats du premier trimestre, bien que faibles, ont été légèrement meilleurs que prévu, sous l'impulsion d'Helicopters ', débute l'analyste qui relève ' les problèmes de chaîne d'approvisionnement, avec des livraisons pour l'année fiscale qui seraient en retard, en particulier pour l'A350 '.



Mais Jefferies ne considère pas cette série de résultats comme un catalyseur clé pour les actions.



' Nous actualisons les données de couverture et les volumes de livraisons, avec une réduction du BPA de 3% pour l'exercice 24-25. Enfin, nous ajustons notre chiffre d'affaires pour mieux refléter l'impact de l'inflation, sans effet sur l'EBIT ', termine l'analyste.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.