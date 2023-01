Airbus group : Jefferies dégrade sa recommandation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies a annoncé vendredi qu'il avait dégradé sa recommandation sur le titre Airbus, ramené de 'achat' à 'conserver' avec un objectif de cours abaissé de 135 à 130 euros.



Dans une note de recherche, le broker américain explique s'attendre à ce que l'avionneur communique, à l'occasion de la publication de ses résultats annuels 2022 le 16 février prochain, des perspectives peu encourageantes.



'Après les chiffres de livraisons moins bons que prévu, la question est maintenant de savoir à quel point les objectifs pour 2023 vont se révéler prudents', indique le courtier.



Dans son étude, Jefferies dit s'attendre à ce que le groupe aéronautique délivre un message prudent, notamment au vu de la prudence qui caractérise habituellement le discours de son équipe de direction.



Le professionnel ajoute avoir abaissé ses estimations de BPA pour la période allant de 2023 à 2025 de 6% à 12% sur la base d'une révision à la baisse de ses prévisions de livraisons d'appareils et de la vigueur du dollar.



