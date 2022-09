Airbus group : Jefferies baisse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies maintient sa recommandation Achat mais baisse son objectif de cours à 140E (contre 145E auparavant) sur le titre Airbus.



' Nous avons été rassurés sur la solidité des perspectives à moyen terme du groupe ', commente Jefferies. Si les défis de la chaîne d'approvisionnement restent le principal problème pour l'analyste, ' les rendements pour les actionnaires et l'évolution des marges après 2023, qui devrait s'accélérer malgré des hypothèses d'inflation prudentes, confirment l'attrait des actions. '



' Le remplacement de l'A320neo vers 2040 repousse la hausse de la R&D et les risques de développement ', estime encore Jefferies pour qui Airbus reste ' notre meilleur choix sectoriel, avec un profil de valeur clair, se négociant 10% en dessous de sa moyenne sur 5 ans avant COVID '.



Jefferies maintient donc sa recommandation : ' Nous réduisons nos estimations d'EBIT de 4 % à 6 % sur la période 2023-25 en raison de la hausse de l'inflation et des vents contraires liés aux coûts de démarrage, et nous ajustons nos hypothèses de change à 1,03 $/E.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.