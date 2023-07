Airbus group : Inauguration de la ligne d'assemblage de l'A320

(CercleFinance.com) - Dans un communiqué, Bercy annonce que Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique,accompagné d'autres personnalités du gouvernement, inaugurera la nouvelle ligne d'assemblage finale de la famille A320, d'Airbus à Blagnac (31) le lundi 10 juillet.



Cette nouvelle ligne d'assemblage, fortement numérisée et automatisée, est située dans l'ancien hall d'assemblage des A380 et emploiera à terme près de 700 personnes.



Annoncée en 2022, elle livrera ses premiers avions en 2024. Elle permettra, avec les autres lignes d'assemblage final de la famille A320 à Hambourg (Allemagne), Tianjin (Chine) et Mobile (Etats-Unis), de répondre à la forte demande pour ce type d'appareil.



