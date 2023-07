Airbus group : Icelandair commande 13 Airbus A321XLR

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Airbus fait savoir que Icelandair, la principale compagnie aérienne islandaise, lui a passé une commande ferme de 13 Airbus A321XLR.



Icelandair devient ainsi un nouveau client de l'avionneur.



Avec son autonomie qualifiée 'd'extra longue', l'A321XLR permettra à Icelandair de saisir de nouvelles opportunités de marché.



'L'avion permettra à la compagnie aérienne de réduire ses coûts d'exploitation, de soutenir ses objectifs de développement durable et en même temps d'offrir à ses passagers le meilleur confort en cabine', souligne Airbus.



La livraison du premier appareil à Icelandair est prévue pour 2029. La compagnie devrait néanmoins bénéficier de quatre A321LR dès l'été 2025 via un contrat locatif obtenu auprès de son partenaire de longue date, SMBC Aviation Capital Limited.



