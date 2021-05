Airbus group : Gagne près de 10%, un broker en soutien

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Airbus gagne près de 10% à Paris, soutenu par une analyse d'Oddo BHF qui réitère son conseil de 'surperformance' sur le titre avec un objectif de cours inchangé de 120 euros.



L'avionneur est porté par l'annonce de la forte accélération des cadences concernant l'A320, avec 45 appareils/mois au 4e trimestre puis une hausse pouvant aller jusqu'à 64 appareils d'ici le 4e trimestre 2023, 70 au 1er trimestre 2024 et 'même un niveau incroyable de 75 d'ici à 2025', rapporte Oddo.



'Clairement, nous attendions une communication positive compte tenu du redressement rapide des capacités intra-zone mais la pente d'accélération des cadences est largement plus vigoureuse que nos anticipations les plus optimistes', constate l'analyste, soulignant 'entre 10 et 20% d'upside sur les estimations 2024'.





