Airbus group : Flynas commande 30 appareils supplémentaires

(CercleFinance.com) - flynas, transporteur aérien saoudien et parmi les principales compagnies aériennes à bas prix du Moyen-Orient, a confirmé une commande auprès d'Airbus pour 30 nouveaux appareils de la famille A320neo, portant la commande totale de la compagnie aérienne auprès d'Airbus à 120 appareils A320neo, dont 10 A321XRL.



L'accord a été signé au Salon du Bourget.



Cette annonce importante réaffirme la position de flynas en tant qu'acteur clé de l'industrie aéronautique du Royaume et met en évidence les plans ambitieux de la compagnie aérienne visant à continuer d'élargir sa flotte avec 'l'avion monocouloir le plus moderne et le plus économe en carburant au monde', indique Airbus.



