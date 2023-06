Airbus group : Fait un point sur le projet HyPERION

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Safran, Airbus et ArianeGroup se sont associés en décembre 2020 dans un projet de recherche commun appelé HyPERION, avec le soutien du Programme d'Investissement d'Avenir (PIA).



L'objectif du projet HyPERION (HYdrogène pour une Propulsion Environnementalement Responsable de l'AviatION) est d'explorer des solutions techniques sûres et efficaces en matière de propulsion à hydrogène.



' HyPERION a permis de réaliser des avancées significatives dans la définition de systèmes propulsifs à hydrogène pour avions commerciaux, présentant un haut niveau de sécurité. Le projet a également permis d'identifier les différentes technologies qui restent à développer ' indique le groupe.



' Cet aboutissement conclut de belle manière le projet HyPERION et confirme l'intérêt de l'hydrogène comme vecteur énergétique permettant la décarbonation de l'aviation civile ' a déclaré Martin Sion, Président exécutif d'ArianeGroup.



