Airbus group : Eurofighter assure des milliers d'emplois en Espagne

(CercleFinance.com) - Airbus annonce que le programme Eurofighter garantira au total 26 000 emplois en Espagne jusqu'en 2060, un chiffre issu d'une étude de PricewaterhouseCoopers (PWC) financée par Airbus.



Le rapport précise en effet que les phases de fabrication (2020-2030) et de maintenance (2023-2060) des programmes Halcon et Quadriga créeront en moyenne 657 emplois - directs, indirects et induits - par an, soit 26 000 postes d'ici 2060.



Les deux contrats Eurofighter Tranche 4 devraient contribuer à près de 1,7 milliard d'euros au PIB espagnol, la fabrication et la maintenance de Halcon générant environ 1,5 milliard d'euros et la production de Quadriga représentant les 200 millions d'euros restants.



Pour rappel, signé en juin 2022, le contrat Halcon consiste en l'acquisition de 20 avions Eurofighter. Il fait suite au contrat Quadriga, signé en 2020, qui portait sur la livraison de 38 nouveaux avions Eurofighter à l'armée de l'air allemande (Luftwaffe).



Le programme Halcon verra la flotte espagnole d'Eurofighter passer à 90 avions, avec une première livraison prévue en 2026, sécurisant l'activité de production industrielle jusqu'en 2030, souligne Airbus.



