Airbus group : En recul après ses semestriels

(CercleFinance.com) - Airbus recule de près de 2%, au lendemain de la publication d'un BPA de 1,94 euro au titre des six premiers mois de 2023, contre 2,42 euros un an auparavant, et d'un EBIT ajusté de 2,62 milliards d'euros, après 2,64 milliards au premier semestre 2022.



Son chiffre d'affaires a augmenté de 11% pour atteindre 27,7 milliards d'euros, avec notamment 316 avions commerciaux livrés. Il a engrangé des commandes nettes pour 1.044 avions commerciaux, portant son volume en carnet à un record de 7.967 à fin juin.



Airbus confirme ses objectifs publiés en février (avant fusions et acquisitions), à savoir 720 livraisons d'avions commerciaux, un EBIT ajusté de six milliards d'euros et un FCF avant fusions et acquisitions et financement client de trois milliards.



