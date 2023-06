Airbus group : Deutsche Bank relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Deutsche Bank a relevé jeudi son objectif de cours sur Airbus, qui passe de 125 à 127 euros suite à des chiffres de livraisons pour le mois de mai jugés 'encourageants'.



L'avionneur a annoncé hier soir avoir livré 63 appareils le mois dernier et enregistré 17 commandes brutes.



Pour l'analyste, il s'agit d'une performance prometteuse sachant que le groupe avait livré 54 avions en avril et fait état de seulement quatre commandes brutes.



L'intermédiaire estime ainsi que l'objectif de 720 livraisons en 2023 reste à la portée du géant de l'aéronautique, avec 476 appareils restant à livrer d'ici à la fin de l'année.



Deutsche Bank indique pour l'instant maintenir une recommandation 'conserver' sur le titre.



