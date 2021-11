Airbus group : Des résultats prometteurs pour du carburant 100% SAF

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Airbus fait part de premiers résultats jugés 'prometteurs', pour son étude ECLIF3 portant sur l'impact d'un carburant aviation 100% durable (SAF) sur les deux moteurs d'un avion commercial - un Airbus A350 équipé de moteurs Rolls-Royce Trent XWB.



Des essais d'émissions en vol avec 100% de SAF et un mélange de carburant HEFA/Jet A-1 ont en effet repris ce mois-ci, tandis que des essais d'émissions au sol visant à quantifier les avantages du SAF sur la qualité de l'air ambiant ont également été réalisés.



L'équipe de recherche a constaté que le SAF libère moins de particules que le kérosène conventionnel dans toutes les conditions de fonctionnement. En outre, le SAF a une densité plus faible mais un contenu énergétique plus élevé par kilogramme de carburant.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.