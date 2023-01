Airbus group : Delta Airlines exerce une option sur 12 A220-300

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La compagnie Delta Air Lines annonce qu'elle poursuivra le renouvellement de sa flotte en exécutant des options pour 12 nouveaux Airbus A220-300 dont les livraisons sont prévues pour 2026 et 2027.





Cette expansion de la flotte d'A220 de Delta constitue une étape importante dans les efforts continus de la compagnie aérienne en matière de simplification de la flotte, tout en investissant dans des avions plus durables qui offrent une expérience client de premier ordre.



Ces appareils compléteront la flotte d'A321neo de Delta et renforceront l'engagement de la compagnie aérienne en faveur du développement durable.



Delta dispose actuellement de 14 avions A220-300 en service et de 60 en commande, dont les 12 dont l'option a été exercée aujourd'hui. De plus, Delta exploite actuellement une flotte de 45 avions A220-100 de 109 sièges.



