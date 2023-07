Airbus group : Delta Air Lines commande 12 A220 supplémentaires

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Delta Air Lines a annoncé une commande de 12 A220-300 supplémentaires, portant la commande ferme totale d'A220 de la compagnie aérienne à 131 appareils - 45 A220-100 et 86 A220-300.



Delta a commandé cinq fois l'A220 et est aujourd'hui le plus grand client et opérateur d'A220 au monde.



'Cette commande supplémentaire du plus grand client et exploitant de l'A220 est une autre reconnaissance solide de la valeur et des opportunités offertes par cette famille d'avions de dernière génération ', a déclaré Christian Scherer, Chief Commercial Officer et Head of International d'Airbus.



Delta exploite actuellement une flotte de 433 appareils Airbus, dont 61 appareils A220, 280 appareils de la famille A320, 64 A330 et 28 appareils A350-900.





