Airbus group : Delta Air Lines a commandé 25 avions A321neo

(CercleFinance.com) - Delta Air Lines a passé une commande ferme de 25 avions A321neo (New Engine Option).



Cette commande s'ajoute à la commande de 100 avions A321neo de Delta en 2017. Ces avions seront propulsés par des moteurs Pratt & Whitney PW1100G-JM. De plus, Delta a accéléré la livraison de deux avions A350-900 ainsi que de deux A330-900neo.



Cette dernière commande de Delta Air Lines porte la commande totale de l'A321neo depuis son introduction à près de 3 500, avec plus de 500 avions déjà dans des flottes à travers le monde.



