Airbus group : Croatia Airlines commande six appareils A220-300

(CercleFinance.com) - Airbus fait savoir ce matin que Croatia Airlines, le transporteur national croate basé à Zagreb, a signé une commande ferme portant sur six avions A220-300.



En parallèle, le compagnie compte aussi louer neuf A220 supplémentaires, portant son engagement total pour ce type d'appareil à quinze.



'Les A220 remplaceront les avions de la génération précédente dans la flotte de la compagnie, réduisant ainsi les coûts d'exploitation, améliorant l'efficacité environnementale et la compétitivité tout en offrant aux passagers un confort inégalé sur l'ensemble de sa flotte', affirme Airbus..



L'avionneur précise que l'A220 offre une empreinte sonore réduite de 50 %, une consommation de carburant par siège et des émissions de CO2jusqu'à 25 % inférieures à celles des avions de la génération précédente, ainsi que des émissions de NOx environ 50 % inférieures aux normes de l'industrie.



