Airbus group : Contrat pour électrifier le module lunaire Gateway

(CercleFinance.com) - Airbus a annoncé mardi avoir signé un contrat de plus de 50 millions de dollars pour le développement du système de gestion et de distribution de l'énergie du futur module lunaire Gateway.



Le contrat - décroché par la filiale espagnole Airbus Crisa auprès de la NASA aux côtés de l'américain Northrop Grumman - porte sur l'électrification du module logistique et d'habitation, où les astronautes seront appelés à vivre pendant les 40 jours des premières missions.



La station Lunar Gateway, dont le lancement est prévu en 2024, doit servir de laboratoire spatial et de poste logistique intermédiaire pour de futurs voyages vers la surface de la Lune, puis vers Mars.



Chaque module doit comprendre des panneaux solaires qui alimenteront la station et des propulseurs qui lui permettront de maintenir une orbite stable autour de la Lune.



La filiale Airbus Crisa s'est spécialisée dans la conversion de puissance, du contrôle numérique et de la gestion et de la distribution d'énergie pour les applications de satellites et de lanceurs.



La société s'appuie, entre autres, sur l'expérience acquise dans les missions d'exploration de l'ESA, l'agence spatiale européenne.



