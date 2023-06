Airbus group : Commande de neuf A220 finalisée par Qantas

(CercleFinance.com) - A l'occasion du salon du Bourget, Airbus annonce que la compagnie australienne Qantas a finalisé une commande supplémentaire de neuf A220-300, ce qui porte son carnet de commandes pour ce type d'avion monocouloir à 29 appareils.



L'A220 a été sélectionné à l'origine par Qantas dans le cadre d'un important programme de remplacement de sa flotte annoncé en mai 2022, qui comprenait également des commandes d'A321XLR et d'A350-1000.



Le transporteur aérien a annoncé son intention de commander des A220 supplémentaires en février dernier. Qantas recevra son premier A220 à la fin de cette année et l'exploitera principalement sur son vaste réseau de lignes intérieures.



