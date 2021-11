Airbus group : Commande de deux avions A330 MRTT par les Emirats

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Airbus annonce que l'armée de l'air et la défense aérienne des Émirats arabes unis ont officiellement commandé deux autres appareils Airbus A330 Multirole Tanker Transport (MRTT), portant la flotte MRTT du pays à cinq appareils.



Le constructeur aéronautique européen précise qu'avec des livraisons commençant en 2024, cet accord couvrira également la mise à niveau de la flotte actuelle d'A330 MRTT du pays vers la dernière version améliorée.



'Depuis son entrée en service en 2013 avec l'UAE Air Force, l'A330 MRTT a livré bien plus que prévu initialement, répondant aux besoins opérationnels de nos clients', pointe Bernhard Brenner, vice-président exécutif marketing et ventes d'Airbus Defence and Space.



