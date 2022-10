Airbus group : Commande d'A220 confirmée par Air Canada

(CercleFinance.com) - Airbus annonce qu'Air Canada a confirmé une commande portant sur 15 A220-300 supplémentaires, menant ainsi la commande ferme totale du transporteur national canadien initialement de 45 à 60 appareils.



La compagnie aérienne opère l'A220 depuis janvier 2020 et elle compte actuellement plus de 30 A220. En tout, Air Canada opère une flotte de plus de 125 appareils Airbus, dont 78 de la famille A320, incluant 16 de la famille A330 et 31 A220-300.



À ce jour, plus de 220 A220 ont été livrés à 16 compagnies aériennes opérant sur quatre continents et à la fin du mois de septembre 2022, plus de 25 clients avaient commandé plus de 770 avions A220.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

