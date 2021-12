Airbus group : CMA CGM commande quatre A350 version cargo

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Airbus a annoncé lundi avoir conclu avec le groupe de transport logistique CMA CGM une commande ferme portant sur l'achat de quatre avions A350 en version cargo.



Cette commande de quatre appareils 'A350F' portera la flotte Airbus totale de CMA CGM à neuf appareils, dont quatre A330-200F et un A330-200 à convertir en avion-cargo.



L'A350F - basé sur l'avion à long rayon d'action A350 - est doté d'une grande porte cargo au pont principal et d'une longueur de fuselage optimisée pour les opérations de fret.



Plus de 70% de la cellule est constituée de matériaux avancés, ce qui se traduit par une masse au décollage inférieure de 30 tonnes et une consommation de carburant inférieure d'au moins 20% à celle de son concurrent le plus proche.



L'appareil affiche une capacité de charge utile de 109 tonnes.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.