Airbus group : Breeze dévoile son premier A220 en commande

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Airbus annonce que Breeze Airways a dévoilé le premier des 80 avions A220-300 commandés, sur le site de la chaîne d'assemblage final Airbus A220 à Mobile, en Alabama. L'appareil doit être livré à la compagnie dans les semaines à venir.



La cabine de l'appareil est configurée selon un agencement de cabine premium bi-classes avec 126 sièges, dont 36 sièges en classe affaires et 90 sièges en classe économique. Il est doté d'une alimentation électrique et de ports USB disponibles pour tous les passagers.



Breeze Airways a commencé ses opérations aériennes en mai 2021. Ce premier A220 est le premier nouvel appareil qui sera exploité par la compagnie aérienne et devrait entrer en service au deuxième trimestre 2022.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.