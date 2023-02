Airbus group : Berenberg passe à 'vendre'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Berenberg a annoncé mardi avoir dégradé sa recommandation sur le titre Airbus en passant de 'conserver' à 'vendre', avec un objectif de cours ramené de 120 à 100 euros.



Dans une note de recherche diffusée dans la matinée, l'intermédiaire financier justifie sa décision par les effets de l'inflation au niveau des résultats de l'avionneur, qu'il estime aujourd'hui mal pris en compte par la communauté financière.



Lors de la signature d'une commande, rappelle-t-il, le prix d'un appareil s'accompagne d'une clause d'indexation qui permet à Airbus de relever ses tarifs en fonction de la remontée des coûts de production et de la main d'oeuvre, mais pas au-delà d'un certain niveau.



Avec une inflation qui galope bien au-delà des seuils convenus depuis deux ans, les conditions tarifaires d'une grande partie des appareils devant être livrés en 2023 et 2024 font que ces commandes se traduiront par un impact négatif sur les marges, prévient l'analyste.



Dans son étude, Berenberg se dit ainsi 'surpris' par les prévisions établies par les analystes, qui visent une marge de plus de 12% à l'horizon 2025 alors que la moyenne du groupe sur les 25 dernières années s'établit en-dessous de 4%.



Pour ce qui le concerne, le professionnel dit viser un résultat opérationnel de 9% à 15% inférieur aux estimations du consensus pour les exercices 2023, 2024 et 2025.



Pour mémoire, Berenberg avait déjà dégradé son conseil sur Airbus, qu'il avait ramené de 'achat' à 'conserver' le 13 janvier dernier.



